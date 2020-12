Bouw volop in gang gezet voor De Rede

Uithoorn – – Langs de Amstel ter hoogte van de passantenhaven komt een nieuw gebouw: De Rede. De ontwikkeling van deze locatie met 30 appartementen, een bibliotheek en havenkantoor was er één van de lange aanloop. Wethouder Jan Hazen is blij met het uiteindelijke ontwerp: kwalitatief en duurzaam. Al blijft hij veel aandacht houden voor de overlast die bouwen op deze locatie kan geven voor de omgeving. De bouw is inmiddels gestart. De oplevering staat gepland voor de zomer 2022.

Voor dit project heeft projectontwikkelaar Van Wijnen in een eerdere fase al een aantal panden langs de Wilhelminakade en Prins Clausstraat gesloopt. Het plan voor een groot cultuurcluster met onder meer een theater- en filmzaal moest om financiële redenen wijken voor het huidige plan. Dat omvat 30 huurappartementen, een havenkantoor met sanitair voor de passanten in de haven en een grote, gastvrije bibliotheek waar iedereen kan binnenlopen. Niet alleen voor het lenen van boeken, maar ook om elkaar te ontmoeten. Het wordt een huiskamer aan de Amstel. Wethouder Jan Hazen: ‘De naam van het gebouw zegt eigenlijk alles al: De Rede staat niet alleen voor het gesprek en de prikkel die we ieders denkvermogen hier willen bieden, maar is ook een synoniem voor een ankerplaats en veilige haven. Prachtig natuurlijk voor een plek waar mensen niet alleen met hun boot kunnen aanmeren, maar ook prettig wonen op een unieke plek!’

Duurzaam project op een lastige locatie

Duurzaam ontwikkelen staat bij gemeente Uithoorn steeds meer op de agenda. Zo wordt De Rede volledig gasloos en wordt het verwarmd met bodemwarmte. Daarnaast heeft het plan de juiste uitstraling voor de prominente plek die het inneemt aan de kade. Om op deze plek in het centrum een bouwproject te ontwikkelen, is direct ook een bron van zorg en extra aandacht. Hazen: ‘Bouwactiviteiten geven onvermijdelijk overlast aan de omwonenden. Dit proberen we zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast vinden we het belangrijk gedurende het hele project in overleg te blijven met buurtbeheer, bewoners en de bouwer.’

Planning

De bouw is inmiddels van start gegaan. Het voorbereidende grondwerk is gereed en in januari zal de vloer van de begane grond gereed zijn, zodat er de hoogte in kan worden gegaan. De planning is om het gebouw met de 30 huurappartementen in de zomer van 2022 op te kunnen leveren.

Meer informatie

Vragen over bouwproject De Rede? Stel ze aan projectontwikkelaar Van Wijnen, via 023-576 4000; derede@vanwijnen.nl. Of bel de gemeente: 0297- 513 111