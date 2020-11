Bouw De Rietkraag in De Kwakel van start

De Kwakel – Vorige week is de bouw van 42 koopwoningen in nieuwbouwproject de Rietkraag in De Kwakel feestelijk beklonken. Onder het digitaal toeziend oog van de toekomstige bewoners, CPO groep The Cube en Bolton Bouw gaven wethouder Jan Hazen en VORM het officiële startsein. Naar verwachting worden de woningen opgeleverd in het tweede kwartaal van 2021.

De Rietkraag wordt uniek. De rieten kappen, wit gekeimde gevels, landelijke ligging, groenrijke omgeving en dorpse gezelligheid maken van de nieuwbouwwijk een buitengewone woon- en leefplek. Een wijk met een eigen identiteit. Ruimte en groen binnen handbereik en wonen in een prachtig vormgegeven wijk met een hoogstamboomgaard voor de deur. Dat is wonen in De Rietkraag. Wethouder Jan Hazen is enthousiaste over deze ontwikkeling: “De bouw van dit nieuwbouwproject De Rietkraag is een welkome aanvulling voor onze gemeente. Het woonaanbod in onze regio staat onderdruk. Dit zagen we ook terug bij de belangstelling toen deze woningen in verkoop gingen. De toekomstige bewoners wonen of gaan wonen in een mooie gemeente met een prettige woonklimaat.”

Rustiek wonen in het landelijk groen

“De grote diversiteit aan woningtypes met landelijke ligging zijn een verrijking voor de gemeente Uithoorn” stelt Arno de Haas, Ontwikkelmanager klant & markt bij VORM. “Het wordt een mooie mix van doelgroepen; van starterswoningen tot luxe twee-onder-één-kap. En dat allemaal in een fijne groene omgeving”. Daarnaast hebben de toekomstige bewoners alles binnen handbereik; een supermarkt, kapsalon, een brood en banketbakker, een slager, de wekelijkse viskraam en ook een restaurant. Verder zijn er verschillende (sport)verenigingen in de omgeving, waaronder voetbal en hockey.

Duurzaam, betaalbaar en toekomstbestendig

Het project bestaat uit eengezinswoningen, herenhuizen, twee-onder-één-kapwoningen en zogenaamde beneden-bovenwoningen. Deze beneden-bovenwoningen zijn ontwikkeld voor starters op de woningmarkt. “Starters op de woningmarkt hebben weinig kansen vanwege de hoge huizenprijzen. Wij willen hun droom laten uitkomen; dus ontwikkelden we de beneden-bovenwoning. Hier kunnen zij duurzaam en toekomstbestendig wonen”, aldus De Haas. De realisatie van de duurzame starterswoningen sluit aan op de ambitie van de Rotterdamse projectontwikkelaar en bouwer: Meer mensen sneller en goedkoper aan een voor hen betaalbare woning helpen, zonder de ecologische voetprint te vergroten. Iedere woning in De Rietkraag wordt duurzaam ontwikkeld. Zo worden de woningen voorzien van optimale isolatie, zonnepanelen en all-electric installaties. Ook is er veel aandacht voor de inclusiviteit in het plan door diverse doelgroepen samen te brengen.