Bospesto maken van eetbare plantjes

Amstelland – Kom zondagmiddag 22 april om 12.00, 13.30 of 15.00 uur mee het Amsterdamse Bos in. Je mag wat eetbare plantjes zoeken en plukken, voor deze ene keer. Er wordt wat lekkers van gemaakt, bijvoorbeeld bospesto.

Deze activiteit is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de

Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder.

Aanmelden en informatie via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.