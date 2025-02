Bosdijkloop Vinkeveen mooi lokaal evenement

Regio – Toer Trimclub De Merel organiseert zondag 16 februari de 45e Bosdijkloop in Vinkeveen. Of je als getrainde loper je persoonlijk record wilt verbeteren of een sportief rondje wilt hardlopen met vrienden of familie, iedereen is welkom.

Op de dag van de loop bedraagt het inschrijfgeld voor de Van Ekris Toyota 5 kilometer 8 euro en voor de Buy Fresh 10 kilometer en de Studio Allround halve marathon (deelname vanaf 16 jaar) 10 euro, betaling contant of per QR-code (geen pinbetaling mogelijk). Deelname aan de Onderling Verzekerd 1 kilometer Kids Run is gratis en natuurlijk krijg jij een medaille om op school mee te pronken. Het inschrijfgeld is inclusief huur van een Ipico chip voor de tijdregistratie. De start- en finishlocatie zijn nabij het wedstrijdsecretariaat, sporthal De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen, en er zijn kleedruimten, douches, diverse zalen voor inschrijving, prijsuitreiking, tasseninname, EHBO en een foyer met horeca-faciliteiten.

Verkeersplan en parkeren

Het doorgaande verkeer kan zondag hinder ondervinden op de Demmerik tussen 12.00 en 14.00 uur. De Roerdompstraat (start- en finishlocatie) is van 10.00 tot 14.30 uur voor alle verkeer afgesloten. De buslijnen 126 en 130 zullen tot 14.30 uur rijden via de N212, de N201, afrit Vinkeveen nemen en dan via de bushalte bij het viaduct de route verder vervolgen. Komende vanaf de N201 (afslag Vinkeveen) zijn er parkeermogelijkheden op het Kloosterplein (Herenweg) en achter De Boei (Tuinderslaantje). Komende vanaf de N212 zijn er parkeermogelijkheden bij het winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan) en in de straten achter het winkelcentrum.

Prijsuitreiking en uitslagen

De prijsuitreiking van de 1 kilometer Kids Run is om 11.50 uur op de brug voor sporthal De Boei. De overige prijsuitreikingen vinden plaats in De Boei: de 5 kilometer om 13.00 uur, de 10 kilometer om 13.30 uur en de halve marathon om 14.00 uur. De eerste drie lopers per categorie op de 10 kilometer (Msen, M35+, M45+, M55+, Vsen en V45+) en op de halve marathon (Msen, M35+, M45+, M55+ en V21) ontvangen een bos bloemen. De uitslagen staan vanaf 17.00 uur op www.uitslagen.nl. Meer informatie: www.ttcdemerel.nl, Peter Meijer, tel. 06-48013782 of e-mail: bosdijkloop@gmail.com.

De start van de halve marathon tijdens een eerdere editie. Foto: archief.