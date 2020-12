Boot uitgebrand op Westeinderplassen

Aalsmeer – Donderdag 3 december omstreeks half tien in de avond is op de Westeinderplassen een boot uitgebrand. De brandweer uit Aalsmeer, Rijsenhout en Leimuiden rukten uit. Ook de politie is ter plaatse gegaan. Terwijl de brandweer startte met blussen, hebben agenten in het water gezocht naar eventuele slachtoffers. Er zijn geen personen aangetroffen.

Uiteindelijk is de boot naar de kant getrokken en is de brand geblust. Hoe het vuur precies is ontstaan, is niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en gezocht gaat worden naar de eigenaar.

De afgelopen twee dagen zijn twee boten gestolen die afgemeerd lagen bij eilanden in de Westeinderplassen. Eén daarvan toont gelijkenis met de uitgebrande boot.

Foto’s: VTF / Laurens Niezen