Aalsmeer – Donderdag 17 december rond half drie in de middag werd de brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Dreef. Ter hoogte van IKC Triade bleek een boom in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust.

Omwonenden hebben gezien dat jongeren de boom, met vuurwerk, in de brand hebben gestoken. De boom is zodanig beschadigd dat de gemeente genoodzaakt is om de boom om te zagen.

Foto: Brandweer Aalsmeer