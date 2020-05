Boodschappenservice in Kudelstaart

Kudelstaart – De Albert Heijn in Kudelstaart is van woensdag 27 mei tot woensdag 10 juni gesloten vanwege een verbouwing. Voor veel Kudelstaarters zal dit geen grote problemen opleveren, het is hoogstens vervelend dat zij nu naar Aalsmeer of andere omliggende gemeenten moeten om hun boodschappen te doen.

Maar voor sommige Kudelstaarters zorgt de sluiting van de enige supermarkt in Kudelstaart wel voor moeilijkheden. Ouderen die niet in het bezit zijn van een auto of die niet meer mogen rijden, zijn nu aangewezen op anderen om hun boodschappen te doen, zeker nu het openbaar vervoer door de corona-crisis geen optie meer is. Reden voor het CDA Aalsmeer Kudelstaart om met een oplossing te komen. Aalsmeer voor Elkaar maakt gebruik van de boodschappenhulp, waarbij mensen elkaar helpen met boodschappen doen. Volgens het CDA het perfecte moment om deze boodschappenhulp extra in het zonnetje te zetten.

Ouderen of mensen die niet meer zelf hun boodschappen kunnen doen, kunnen via het telefoonnummer, het e-mailadres of de website om hulp vragen. Ook kunnen inwoners zich aanbieden voor het doen van boodschappen voor anderen. De komende weken zullen er ook enkele CDA’ers bijspringen bij de boodschappenhulp. Op deze manier wordt met elkaar de tijdelijke sluiting van de Albert Heijn in Kudelstaart voor iedereen behapbaar! Het telefoonnummer voor de boodschappenhulp van Aalsmeer voor Elkaar is 0297-347510, mailen kan naar info@aalsmeervoorelkaar.nl en de website is www.aalsmeervoorelkaar.nl/hulpaanbod.

Winkels wel open!

Ondanks dat de Albert Heijn nu twee weken gesloten zal zijn draaien de winkels op het plein gewoon verder op volle toeren! De winkeliers hopen u dan ook gezellig te mogen begroeten.