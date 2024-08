Bonsai demonstratie in het Flower Art Museum

Aalsmeer – Als onderdeel van de lopende tentoonstelling ‘Hanakotoba – de Japanse bloementaal’ organiseert het Flower Art Museum op zaterdagmiddag 10 augustus een bijzondere bonsai demonstratie en lezing. Deze unieke gelegenheid biedt bezoekers de kans om zich te verdiepen in de fascinerende wereld van bonsai.

Bonsai is de traditionele Japanse kunstvorm die gericht is op het kweken van miniatuurbomen in potten. Iemand die alles weet van dit onderwerp is Teunis Jan Klein, eigenaar van Deshima Bonsai in Nieuwerkerk aan den IJssel. Klein zal zijn uitgebreide kennis van bonsai delen en demonstreren hoe een bonsaiist op zoek gaat naar de essentie van soort en landschap. Bezoekers leren hoe botanische, artistieke en technische aspecten samenkomen om betoverende minilandschappen te creëren.

De demonstratie/lezing vindt plaats op zaterdag 10 augustus vanaf 13.30 uur in het Flower Art Museum in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Later binnenlopen is ook mogelijk, Klein is aanwezig tot circa 16.00 uur. De demonstratie is gratis toegankelijk met een entreekaartje tot het museum. Kijk voor meer informatie over het evenement en het museum op www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Rotsbeplanting. Deshima Bonsai