Bomvol Buurthuis Hornmeer voor bingo

Aalsmeer – Afgelopen zondag 7 mei waren er veel blije gezichten in Buurthuis Hornmeer te zien. Meer dan 100 mensen waren aanwezig bij de Buurthuis bingo. In de opgeknapte zaal van de oude voetbalkantine werden vier rondes bingo gespeeld. De hoofdprijs was een etentje van een lokaal restaurant aan het Raadhuisplein. Niet alleen de winnaar van deze prijs ging stralend naar huis.

Er zijn nog ruim veertig andere prijzen uitgedeeld, veelal gedoneerd door lokale winkeliers. De Stichting Buurthuis Hornmeer bedankt alle sponsors hartelijk! De prijzen die tijdens de bingo niet gewonnen waren, werden verloot in een afsluitende loterij. Zo gingen er veel kinderen en volwassenen met een leuke prijs naar huis en had iedereen een gezellige zondagmiddag.

Buurthuis Restaurant

Ook genieten van de gezelligheid in het Buurthuis Hornmeer aan de Dreef? Dat kan op zaterdag 3 juni aanstaande bij het Buurthuis Restaurant. Deze dag worden er hamburgers, patat, broodjes hotdog en salades geserveerd. Reserveren is wel een vereiste en kan per mail via buurthuishornmeer@gmail.com.

Foto: www.kicksfotos.nl