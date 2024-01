Bomenrenovatie van start in gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – De komende weken start de gemeente met de zogeheten bomenrenovatie. Dit is het onderhoud rond bomen en groen in Aalsmeer en Kudelstaart. Oude of zieke bomen worden verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. Gelijktijdig gaat de veiligheidscontrole van bomen van start.

Groen voor groen

Jaarlijks controleert de gemeente een derde van de gemeentelijke bomen op ziekte, plagen, dood hout en slechte groeiomstandigheden. Voor een deel van de gecontroleerde bomen is het voldoende om alleen het dode hout te verwijderen of het aangetaste hout te snoeien.

Helaas zullen ook enkele bomen uit het oogpunt van veiligheid en ziekte verwijderd moeten worden. De verwijderde bomen worden zoveel mogelijk in het volgende plantseizoen een-op-een vervangen door een nieuwe boom. Soms is het niet mogelijk een boom terug te plaatsen op dezelfde plek, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek waardoor een boom te weinig groeikansen heeft of omdat er kabels en leidingen in de weg zitten. De gemeente zoekt dan naar een andere geschikte plek om de boom terug te planten.

Gezond bomenbestand

De bomenrenovatie is noodzakelijk voor een gezond bomenbestand in Aalsmeer en Kudelstaart. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het broedseizoen van vogels.

Voor vragen over de renovatie van de bomen en het onderhoud van het groen kan contact opgenomen worden met Jasper Schulp, projectmanager Groen, per mail: j.schulp@amstelveen.nl.

Foto: Bomen langs het nieuwe wandelpad parallel aan de Linnaeuslaan.