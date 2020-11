Boerenvreugd blij met cheque van Rabobank

Aalsmeer – Vrijdag 6 november bracht Ron Leegwater van de Rabobank een bezoek aan de kinderboerderij in Aalsmeer. Op de 27e verjaardag van Boerenvreugd kwam hij de boerderij verrassen met een prachtige cheque. Tijdens de landelijk Rabobank clubsupport actie konden Rabobank-leden stemmen op verschillende clubs en verenigingen. Veel leden gaven hun stem aan de kinderboerderij.

Boerenvreugd behaalde daardoor de eerste plaats in de regio Schiphol. De cheque met het geweldige bedrag van 2810,22 euro werd dankbaar in ontvangst genomen. De medewerkers en vrijwilligers van de kinderboerderij in de Hornmeer vinden het geweldig dat zoveel Rabobank-leden gestemd hebben op Boerenvreugd. Het bedrag gaat gebruikt worden voor een onderhoudsvrije en verende ondergrond in de speeltuin.