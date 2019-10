Boeren verdiepen zich in Kringlooplandbouw

Regio – Op de dag dat Den Haag groen zag van de boeren met hun trekkers, waren er ook circa 40 boeren en hun adviseurs naar Kamerik gekomen, om zich te verdiepen in kringlooplandbouw. Op de boerderij van de familie van Vliet aan het Oortjespad waren workshops over de ideale bemesting waarbij zo weinig mogelijk stikstof verloren gaat naar het milieu. Door het juiste tijdstip van bemesten, op de juiste wijze, met de juiste apparatuur en de juiste hoeveelheid, is het mogelijk om de in de mest aanwezige stikstof benutten voor grasgroei. De stikstof wordt onder andere omgezet in eiwit, wat de koe weer nodig heeft voor groei en melkproductie. De overgebleven stikstof komt weer in de mest terecht. Hoe meer de kringloop wordt gesloten, des te minder stikstof gaat verloren naar het milieu. Boeren die zich verdiepen in kringlooplandbouw, zoeken naar de beste wegen om zoveel mogelijk stikstof te benutten. Dat is maatwerk, omdat bemesting afhankelijk is van veel omstandigheden, zoals weer, temperatuur, vochtigheid van de grond, maar is vooral ook vakmanschap. Deze dag werd georganiseerd door agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen samen met PPP Agro Advies, in het kader van project Polderkennis op Peil. In dat project gaan boeren, samen met hun buren en adviseurs op zoek naar oplossingen voor waterkwaliteit en kringlooplandbouw in hun eigen polders.