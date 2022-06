Mijdrecht – Woensdagavond 15 juni tegen 20.00 uur is een boerenprotest gestart aan het Raadhuisplein in Mijdrecht. Meerdere boeren kwamen met tractoren naar het plein bij het stadhuis. De boeren demonstreren tegen de stikstof maatregelen. De politie houdt in de gaten of de demonstratie rustig verloopt. (foto A.S. Media)