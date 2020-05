Boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ groot succes

Kudelstaart – Het eerste exemplaar van ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ is op 5 mei in de raadzaal van Aalsmeer in ontvangst genomen door burgemeester Gido Oude Kotte en vanaf dat moment zijn de boeken ook te koop in Kudelstaart en Aalsmeer.

De online voorverkoop was echter vorig jaar al gestart en alle mensen die hier gebruik van hadden gemaakt wilden natuurlijk graag hun exemplaar op halen bij de Marskramer. Vanwege de grote belangstelling had de werkgroep van Stichting Kudelstaart in oorlogstijd een kraam voor de Marskramer neergezet, zodat alle reeds online bestelde boeken snel en op een veilige afstand opgehaald konden worden.

Het eerste boek werd dan ook al om half 9 ‘s ochtends opgehaald en het bleef de hele dag een komen en gaan van belangstellenden. Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om de feestelijk presentatie, voor alle sponsors en overige betrokkenen die mee hebben geholpen aan de totstandkoming van het boek, in het Dorpshuis te Kudelstaart door te laten gaan. Maar mede door het mooie lenteweer en de medewerkers van de Marskramer konden veel mensen hun boek ophalen en ontstond er alsnog een soort reünie in Kudelstaart, uiteraard op gepaste afstand van elkaar.

Het boek beslaat 194 pagina’s, is rijkelijk geïllustreerd en gebonden met harde kaft. Het boek is te koop bij de Marskramer in Kudelstaart en bij ’t Boekhuis in Aalsmeer. Meer informatie: www.kudelstaartinoorlogstijd.nl