Blues and More…. in Het Oude Parochiehuis

De Ronde Venen – “Geen kaarten voor Pink-Pop? Geen nood: op vrijdag 17 juni a.s. is er een leuk alternatief in de buurt. De plaatselijke coverband 24/Seven geeft een concert in het Parochiehuis in Mijdrecht. De 7-koppige bluesband had elkaar al in 2018 gevonden tijdens de jamsessies in datzelfde parochiehuis. Het klikte en draaide uit op regelmatige oefenmomenten. Sindsdien raakte de band steeds beter op elkaar ingespeeld en na enkele kleinere optredens in 2019 is het nu tijd om de muziek aan een wat breder publiek ten gehore te brengen. Blues is de basis, maar het repertoir is veel breder: covers van Eric Clapton, J.J.Cale, De Dijk en The Rolling Stones. Maar ook Brainbox, Chuck Berry, Bluesbrothers en The Eagles passeren onder andere de revue. Kortom, muziek uit de jaren 70 en 80. Volgens Sjohn Kok, sologitarist in de band, was een bandnaam snel gevonden. “We zijn bijna 24 uur per dag en 7 dagen in de week met muziek bezig en de band bestaat uit 7 leden. dus dat verklaart veel”. De avond is vrij toegankelijk en vanaf 20.00 uur is iedereen welkom. Positieve feedback wordt gewaardeerd. Daar is een try-out tenslotte ook voor bedoeld. Het Oude Parochiehuis is te vinden aan de Bozenhoven 152 te Mijdrecht