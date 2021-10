Bloemetje voor oplettende Burgernetdeelnemer   

De Ronde Venen – Dankzij een oplettende deelnemer is Burgernet opnieuw succesvol ingezet. Op donderdag 7 oktober is in Abcoude een vermist meisje teruggevonden na een oproep om naar haar uit te kijken. Burgemeester Maarten Divendal ging persoonlijk bij Kees Telkamp langs om hem te bedanken voor zijn oplettendheid en zijn waardevolle bijdrage.

Rond 18 uur verspreidde de politie op 7 oktober het bericht onder Burgernetdeelnemers in Abcoude om uit te kijken naar een 13-jarig vermist meisje. Kees Telkamp ontving het bericht en liep meteen naar buiten om te kijken of hij het meisje zag. Kort daarna zag hij haar lopen en vroeg haar toen even naar binnen te komen zodat hij het Burgernetnummer kon bellen. Meteen daarna kwam de politie om het meisje weer veilig thuis te brengen. Twintig minuten na de eerste oproep kon aan alle deelnemers worden gemeld dat het meisje was gevonden en dat de actie was afgelopen.

Succesvolle oproep

Burgemeester Maarten Divendal: ,,De Ronde Venen maakt sinds 2008 gebruik van Burgernet. In de afgelopen jaren zijn tientallen succesvolle oproepen gedaan en werden er met behulp van deelnemers onder andere verdachten opgepakt en vermisten gevonden. Inmiddels zijn bijna 7000 inwoners van de gemeente aangesloten bij Burgernet. Dat betekent dat de politie bij elke oproep gebruik kan maken van heel veel extra ogen en oren om uit te kijken naar verdachten of vermisten. De kans dat de betreffende personen daadwerkelijk worden gesignaleerd, neemt daarmee enorm toe. De geslaagde actie van 7 oktober is daar een voorbeeld van.”