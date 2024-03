Bloemenzegelwinkeliers trakteren op extra prijs

Aalsmeer – In het afgelopen jaar 2023 bestond de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers 70 jaar. Als afsluiting van dit bijzondere jaar, waarin er in iedere maand een prachtige prijs te winnen was, van ieder lid van de vereniging een bon ter waarde van 200 euro, is op de valreep nog één extra prijs uitgedeeld.

Uit alle in 2023 ingeleverde spaarkaarten is één naam van een spaarder getrokken, die deze extra prijs in ontvangst mocht nemen. Mevrouw Van Mourik is de gelukkige winnaar en zij kreeg voor een bedrag van 445 euro aan bonnen van de vereniging uitgereikt.

In de gezellige woonkamer van de heer en mevrouw Van Mourik werd het bestuur van de Bloemenzegelwinkeliers hartelijk ontvangen. Mevrouw was zeer verrast met dit cadeau, zoals ze zei: “Ik heb nog nooit iets gewonnen.” Als rasechte Aalsmeerders onder elkaar was men al snel in een geanimeerd gesprek gewikkeld. Na verloop van tijd was het toch tijd om weer afscheid te nemen.

De blije winnares blijft bloemenzegels sparen en dat is een aanrader. Want ook in dit jaar kan men weer de gebruikelijke acties van de Bloemenzegelwinkeliers verwachten, zoals iedere maand een cadeaubon van 10 euro bijvoorbeeld. Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op.