Bloemen voor mantelzorgers Uithoorn

Uithoorn – Zo’n 400 mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg & Meer ontvingen dinsdag een bloemetje. De actie, mogelijk gemaakt door Rabobank Regio Schiphol, leverde verraste en ontroerde gezichten op. “Mantelzorgers kunnen in deze tijd wel en steuntje in de rug gebruiken”, zegt Mantelzorgconsulent Hanneke ten Brinke, “Je bent in deze periode nog intensiever aan het zorgen. Of je maakt je zorgen omdat je niet mag komen bij degene voor wie je zorgt, zoals in het verpleeghuis. We willen de mantelzorgers laten weten dat we er voor hen zijn en aan ze denken. Bij het aanbieden van de bloemen aan de deur zie je een lach en soms een traan. Als mensen willen kunnen ze even hun verhaal aan ons kwijt. Het is echt fijn dat de Rabobank ons deze mogelijkheid heeft geboden.”

Sponsor

Rabobank Regio Schiphol sponsorde deze actie: “Als coöperatie zoeken we naar verbindingen die waardevol zijn. Zo heeft de Rabobank samen met Interpolis het platform Ikwoonleefzorg.nl ontwikkeld. Op dit platform delen wij onze kennis over zorg en wonen en bieden we concrete oplossingen. We geven ook tips over sociale activiteiten, geven inzicht in financiële mogelijkheden en komen met concrete oplossingen. Hiermee willen we ouderen helpen langer zelfstandig te blijven wonen en mantelzorgers in hun rol ontlasten. Juist nu er in deze tijd nog meer een beroep wordt gedaan op mantelzorg vinden we het een mooi initiatief om de mantelzorgers met een kleine attentie te bedanken. Daarom mag Mantelzorg & Meer op onze ondersteuning rekenen!” Bent u mantelzorger, heeft u een vraag of ondersteuning nodig? Kijk op www.uithoornvoorelkaar.nu of neem contact op via 020 5127250, info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op www.mantelzorgenmeer.nl De diensten zijn kosteloos.