Bloemen en bezoek voor bruidspaar Terlouw

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – 1963 was een trouwlustig jaar gezien de diverse bezoekjes die burgemeester Oude Kotte dit jaar aflegt aan 60 jaar gehuwde echtparen. Zo ook maandag 13 november, ditmaal bij het bruidspaar Terlouw-Jongkind die met een grote bos bloemen werden verblijd. Deze dag precies 60 jaar geleden trouwden Cees en Mien. “Het was zelfs vrijdag de 13e”, weten beiden nog goed. Cees (83) en Mien (80) hebben in hun huwelijk niet veel last gehad van het ongeluksgetal, maar de brand die hun huis in de as legde was uiteraard wel heel ongelukkig. Niemand kon er iets aan doen: het was een blikseminslag die ervoor zorgde dat hun woning aan de Stommeerkade die noodlottige zomernacht in 1991 afbrandde. Hoewel het enkel materiële schade betrof, gaat zo’n gebeurtenis je niet in de koude kleren zitten. Het echtpaar ging echter niet bij de pakken neerzitten en ging verder met hun leven. Een nieuw huis verrees en inmiddels kunnen Cees en Mien terugkijken op fijne jaren met de kwekerij op het erf, hun drie zonen met aanhang, de komst van vijf kleinkinderen en mooie reizen naar Canada en ook Europese bestemmingen.

Tuinbouw

Cees heeft zijn hele leven in de tuinbouw gewerkt. Hij legt uit dat hij eerst bij een kwekerij aan de Hornweg werkte en daarna bij Fokker & Mans, op de locatie aan de Stommeerkade waar Cees later zelf het bedrijf ging runnen. “Het waren heel vriendelijke mensen en het was fijn dat zij eerst aan mij dachten bij de overname.” Cees kon het bedrijf voortzetten en heeft een tijd rozen geteeld. “Baccara’s en Carla’s. Maar later koos ik voor potplanten zoals begonia. Mijn neef in Castricum had een tuincentrum en daar gingen die planten heel goed.” Mien werkt voor haar trouwen bij V&D. Eerst in Amsterdam, later in Amstelveen. “Serviesgoed, glaswerk, porselein, dat soort dingen.” Ze vertelt dat na haar trouwen het werken ophield maar stilzitten was er niet bij toen de kinderen eenmaal kwamen.

Corso

Het echtpaar trok eerst in een noodwoning aan de ‘kade’ net achter de voormalige spoordijk, maar kon voor de kwekerij gaan wonen. Het was trouwens een flinke oppervlakte alles bij elkaar: 5000 vierkante meter. Tijdens het bezoek van de burgemeester weet Cees er mooi over te vertellen. Aalsmeer was in die dagen een echte tuinbouwplaats maar decennia later zijn de meeste kwekerijen naar andere gebieden getrokken. Het ging ook zo met het bedrijf van Cees, uiteindelijk is deze plek voor huizenbouw bestemd. Zonen René en Marcel – die ook bij het bezoek van de burgemeester aanwezig zijn – halen herinneringen op aan de tijd dat je achter de Stommeerkade nog lekker kon crossen met de brommer. Vele jaren later is het echtpaar Terlouw nog prima bij de tijd. “We fietsen en ik hou van lezen”, aldus Mien, vroeger zwom ze ook graag en had breien als hobby. Haar man was ook actief, zoals bij het bloemencorso. “Jaren bouwden we de corsowagen Vriendschap, de kar stond altijd op ons terrein hier.” Trots is hij op de gouden speld, die hij kreeg ter ere van 25 jaar inzet. Het corso is er niet meer, maar Cees en Mien gaan nog wel even door!