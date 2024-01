Bloemen als bakens van hoop in Flower Art Museum

Aalsmeer – Hoop in onzekere tijden. Dat is het thema van de nieuwe tentoonstelling in het Flower Art Museum. Zeven kunstenaars bieden een hoopvol perspectief met kunst waarin bloemen en de natuur het uitgangspunt zijn. Stillevens in opvallende kleurcombinaties, bloemen die uit de lijst breken, metersgrote fotografische mandala’s, een installatie van donker naar licht en een wandtapijt met honderden gebreide bloemen. Het is een greep uit de kunstwerken die te bewonderen zijn in de nieuwe expositie van het Flower Art Museum, sinds 28 januari geopend. De tentoonstelling nodigt bezoekers uit de mooie kanten te blijven zien, met de bloem als symbool van hoop. Bloemen vertegenwoordigen immers de cyclus van het leven; ze groeien, bloeien en vergaan, maar komen altijd weer op.

De tentoonstelling ‘Hoop’ werd 27 januari geopend door Ben van der Sluis, eigenaar van de culturele Zocherlounge in Bloemendaal (in Aalsmeer was hij jarenlang actief als fysiotherapeut). Hij noemde kunst een van de belangrijkste sociale verbinders in de maatschappij. “Naar kunst ga je samen, je ontmoet andere mensen, deelt ervaringen en na het zien of horen wissel je herinneringen, ideeën en emoties met elkaar uit. Kunst geeft hoop en de kunstenaars voeden deze hoop ondanks alle bedreigingen.” Het werk van Merel van Beek, Bart Ensing, Jacob Kaptein, Gea Korpel-Beskers, Ena Rutten, Francisca Snel en Hilde Trip, is te zien tot en met 12 mei.

Kleine zaal en gallery

Naast de hoofdtentoonstelling is de komende maanden in de kleine zaal van het museum een kunstproject te volgen. Beeldend kunstenaar San Sia Karina Tan werkt hier aan de voltooiing van haar project De Lotus. Een markante wilg die tegenover het museum stond en moest worden gekapt, krijgt onder haar handen een tweede leven als kunstwerk in de vorm van een lotusbloem. Ook het werk in de Flower Art Gallery is vernieuwd. Hier exposeren nu de kunstenaars Hermien Buytendijk, Tarja Laine, Louis La Rooy en Peter Meijer. Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 en is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Groepsrondleidingen zijn op afspraak mogelijk. Het museum organiseert regelmatig concerten, workshops en andere activiteiten. Zie: www.flowerartmuseum.nl.

Opening nieuwe expositie in Flower Art Museum door Ben van der Sluis.