Blijmaak-actie voor vrijwilligers in Aalsmeer

Aalsmeer – Voor alle inwoners die zich over het lot van een ander hebben ontfermt, is er een lot uit de ‘Do Good Loterij’ – de grootste blijmaak-actie van gemeente Aalsmeer. De ruim 5.000 prijzen zijn gedoneerd door het bedrijfsleven. “We vinden het geweldig dat er elk jaar zoveel mensen voor elkaar klaar staan. Dat is deze winter noodzakelijker dan ooit”, vertelt Eerde de Swart van De Vrijwilligerscentrale Amstelland. “Van energiearmoede tot eenzaamheid tijdens de feestdagen. Het zijn geen makkelijke weken. Dat zien we ook aan het aantal nieuwe www.aalsmeervoorelkaar.nl/hulpvragen bij het platform. Maar we zien ook elke dag dat we elkaar niet in de kou laten staan. Voor al die duizenden inwoners die er in gemeente Aalsmeer voor elkaar zijn, organiseren we de grootste blijmaak-actie: de Do Good Loterij.”

Loterij goed gevuld

“Het idee van de loterij is simpel”, legt Eerde uit. “Heb je dit jaar vrijwilligerswerk gedaan? Voor een naaste gezorgd als mantelzorger? Of je op een andere manier over het lot van een ander of je omgeving ontfermd? Dan krijg je een lot voor de Do Good Loterij. Maar de loten zijn niet te koop, net zoals de waarde van vrijwilligerswerk niet in geld uit te drukken is.” Met ruim 5.000 te winnen prijzen is de loterij goed gevuld. Een greep uit prijzenpot: gratis kerstkaartjes versturen, cadeaubonnen en entreetickets voor dagjes weg, een hotelovernachting en zelfs een fiets.

Eerde: “De loterij wordt gesponsord door het bedrijfsleven. Daar zijn we dankbaar voor, want ook zij hebben het afgelopen jaar niet makkelijk gehad. Mooi dat iedereen zo met zijn eigen kracht impact maakt. Met deze grootste blijmaak-actie van Nederland inspireren we iedereen om het verschil te blijven maken.”

Samen sterker

De blijmaak-actie is niet alleen de grootste in gemeente Aalsmeer. De loterij is onderdeel van een samenwerking met ruim 60 gemeenten in Nederland. “Samen vormen ze de grootste blijmaak-actie van Nederland. Want samen staan we sterker. In dit geval kunnen we zo meer mensen bereiken en blijmaken. En ja, ook meer cadeautjes verzamelen”, aldus Eerde de Swart.

Meedoen

Aalsmeervoorelkaar nodigt iedereen die iets goeds heeft gedaan, maar nog geen lot heeft ontvangen, uit om hun lot op te halen op www.aalsmeervoorelkaar.nl. “En mocht je dan toevallig een leuke do good activiteit in je buurt ontdekken, dan mag je je daar natuurlijk ook voor aanmelden”, voegt Eerde er met een knipoog aan toe. Ook maatschappelijke organisaties kunnen hun vrijwilligers gratis aanmelden, tot en met 14 december. De prijzen worden in de laatste drie weken van december uitgereikt.