Blije gezichten door de Swap Sint speelgoedruilmarkt

Mijdrecht – Speelgoed een nieuw leven geven en tweedehands cadeaus uitzoeken voor in de schoen of zak van Sinterklaas. En dat allemaal zonder iets te betalen. De Swap Sint speelgoedruilmarkt van zaterdag 23 november was een groot succes. Veel ouders kwamen naar de buurtkamer aan de Gozewijn van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht om speelgoed te ruilen. Deze ruilmarkt werd mogelijk gemaakt door vrijwilligers van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat en de gemeente.

Speelgoed in omloop

Jacqueline Sluijs van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat: “Onze vrijwilligers hebben al het speelgoed dat is ingebracht beoordeeld. Voor speelgoed dat nog in goede staat was, kregen ouders punten. Met die punten konden ze ander speelgoed uitzoeken. Zo krijgt het speelgoed een nieuw leven bij een ander kind. Ouders konden tweedehands cadeaus kiezen voor hun eigen kinderen, die weer blij worden van het geruilde speelgoed. Zo blijft het speelgoed in omloop. Het hoeft echt niet altijd nieuw te zijn.”

Wethouder Cees van Uden: “Deze ruilmarkt liet zien hoe leuk en makkelijk duurzaam leven is. Ouders delen en hergebruiken het speelgoed van hun kind. Ze gingen naar huis met een cadeau voor in de schoen of zak van Sinterklaas én deden iets goeds voor het milieu. Dat zorgt voor blije gezichten en het is ook fijn voor de portemonnee.”

Aan iedereen gedacht

De Swap Sint speelgoedruilmarkt draaide om het ruilen van speelgoed. Maar liefst 60 ouders kwamen eropaf om 160 stuks speelgoed en boeken te ruilen. De organisatoren dachten ook aan ouders die weinig of geen speelgoed konden inbrengen. Als ouders meer speelgoed inleverden dan ze meenamen, bleven punten over. Deze punten gingen apart in een pot. Andere ouders konden deze punten gebruiken.

Voor ouders met een krappe portemonnee en kinderen die sporten via Stichting Jongeren Actief was er een extra Sintactie. Ouders konden het verlanglijstje van hun kind aan de Voedselbank doorgeven. Zij regelden vervolgens het cadeau bij lokale winkeliers en ondernemers. Zo krijgt elk kind een cadeau voor pakjesavond. Het Sinterklaasfeest hoort immers voor ieder kind de tijd van het jaar te zijn.

Foto: gemeente De Ronde Venen