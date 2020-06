Blauwalg op twee locaties in Westeinder

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland heeft melding gemaakt van de aanwezigheid van blauwalg in de Westeinderplassen ter hoogte van de zwemsteiger Herenweg en bij surfeiland Vrouwentroost.

Zwemmen op deze plekken kan slecht zijn voor de gezondheid. Er mag wel gezwommen worden en zwemmers moeten zelf beoordelen of er een risico is voor hun gezondheid. Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen.

Op de locaties zijn waarschuwingsborden neergezet. De borden worden weer weggehaald als de blauwalg is verdwenen.

Actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Nederland is te vinden op www.zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon 0800-9986734.