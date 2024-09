Bingo mee voor kaarten Sinterklaas Bingo

Aalsmeer – Op donderdag 3 oktober vindt de jaarlijkse kaartverkoop van de grote SInterklaas Bingo plaats in Café Vleghaar. Om de altijd populaire kaartverkoop in goede en eerlijke banen te leiden, heeft Stichting Sinterklaas in Aalsmeer, organisator van de Sinterklaas Bingo, iets nieuws bedacht!

Iets nieuws

“Omdat we in eerdere jaren gemerkt hebben dat de kaartverkoop ontzettend populair is en we soms mensen teleur moeten stellen, hebben we iets nieuws bedacht”, aldus Henk van Leeuwen (a.k.a. Sinterklaas en bestuurslid). “Helemaal voorkomen dat we mensen teleur moeten stellen, kunnen we helaas niet, maar geheel in onze traditie, maken we van de kans om kaarten te kopen niet een kwestie van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ maar voegen we hier een spel-element aan toe. Hiermee bepaalt ‘het lot’ of je als eerste of als laatste kans maakt om kaarten te bemachtigen.”

Hoe werkt het?

Vanaf 19.00 uur openen de deuren van Café Vleghaar in de Chrysantenstraat en worden bingonummers uitgedeeld.

Er zijn maximaal 125 bingonummers beschikbaar en per persoon wordt 1 bingonummer uitgedeeld.

Vanaf 20.00 uur start de grote-Sinterklaas Bingo-kaartverkoop-Bingo.

Wordt jouw nummer gedraaid? Dan kun je naar voren komen om kaarten te kopen.

Er zijn maximaal 500 kaarten beschikbaar

Per persoon kunnen maximaal 4 kaarten gekocht worden.

De kaarten kosten 25 euro per stuk (je kunt zowel pinnen als contant betalen).

“Wij hebben minimaal net zoveel zin in deze verkoopavond als in de bingo zelf, want ik kan alvast vertellen, dat er weer heel wat gekkigheid op stapel staat”, besluit Henk van Leeuwen.

De inmiddels traditionele Sinterklaas Bingo is dit jaar op 14 december in Studio’s Aalsmeer.

Foto: Sinterklaas Bingo in 2023 (aangeleverd).