Bijzonder keramiek van Simone Loos bij Bob

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 16 en zondag 17 september is het feest bij Bob out of the Box. Feest omdat er zoveel moois te zien is. Een grote verscheidenheid aan kunst, omlijst door muziek. Alle kunstenaars zijn aanwezig om te vertellen over hun werk en bezoekers kunnen rekenen op mooie en interessante verhalen.

Japanse techniek

Neem nu Simone Loos en het bijzondere keramiek dat zij exposeert bij Bob out of the Box. De reacties tijdens de Geluksroute in het Huiskamermuseum (10 en 11 juni) waren zeer lovend. Simone heeft gekozen voor de Japanse techniek Nerikomi. Nog niet zo’n bekende techniek maar als er al ergens een voorzichtig vergelijk te maken valt, dan doet het enigszins denken aan het prachtige Goudse plateel. Zij het dat de Japanse invloed heel duidelijk is en ook het materiaal porselein een andere uitstraling heeft. Het maakproces is een reis waar fantasie en precisie een belangrijke rol spelen. Wanneer Simone hierover gaat vertellen dan verdwijnt de omgeving even op de achtergrond omdat je zo geboeid raakt door haar verhaal en uitleg.

Verdieping en ervaring

Het ontstaan van de verrassende patronen en de prachtige kleuren zijn natuurlijk niet gebaseerd op toeval, het is de hand van de meester die bepaalt. Toch kiest het materiaal soms een eigen weg. Daarom blijft het altijd spannend wanneer het eindresultaat uit de oven komt. De jaren van verdieping en ervaring laten zien dat er steeds meer grillige of juist stilistische vormen ontstaan en ook de kleuren combinaties zijn veranderd en gevarieerder geworden. Simone is inmiddels zeer gegrepen door de techniek en ook de mogelijkheden die er zijn om zich geheel te kunnen uitleven in het zeer intensieve en gecompliceerde proces. Simone verheugt zich om haar nieuwe werk te tonen tijdens Bob out of the Box op de bijzondere locatie aan de Kudelstaartseweg 94. Het tuinhek is op beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.