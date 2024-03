Bijzonder concert met zang, dans en pianomuziek

Aalsmeer – Een zwierige wals, een pittige tango, een vertrouwde psalm, ingetogen klassiek en filmische pianomuziek. Er is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen danskoppel Chantal en Robert Bogaart, organist en pianist Theo Griekspoor, Vrouwenensemble Davanti en rolstoeldansers Danny Castien en Miranda Moleman. In de Open hof Kerk zullen op zondag 7 april zang, dans en pianomuziek elkaar afwisselen, aanvullen, samensmelten en elkaar hoorbaar en visueel versterken!

Chantal en Robert, bekend van hun dansschool in Aalsmeer, hebben in het verleden succesvol wedstrijden gedanst. Zowel met ballroom als Latijns Amerikaanse dansen in binnen en buitenland. Nu dansen ze op muziek van het koor en zullen ook gracieus en stijlvol zelf het podium pakken.

Theo Griekspoor bespeelt al van jongs af aan het orgel. Naast zijn werk als kerkorganist, begeleider van koren en instrumentalisten, houdt hij zich bezig met het componeren van orgelmuziek. Tijdens het concert begeleidt hij het koor op de vleugel en zal zelf ook wat stukken spelen van onder andere de in deze tijd zeer populaire componist Ludovico Einaudi.

Danny Castien en Miranda Moleman zijn allebei al tientallen jaren actief in het rolstoeldansen. Ze dansen samen wedstrijden, geven danslessen en dragen zo hun dansplezier graag over. Ze dansen al jaren mee in de show van André Rieu.

Vrouwenensemble Davanti bestaat op dit moment uit 10 zangeressen en staat onder leiding van Ineke van Bemmelen. Ze zingen licht klassieke, meerstemmige muziek. Meestal a-capella, soms met piano begeleiding of andere verrassende instrumenten zoals water glazen…De muziek wordt in de oorspronkelijke taal uitgevoerd. Ook als dat betekent dat er Japans of Hongaars gezongen moet worden.

Dit concert staat garant voor een afwisselend programma waarin ieder zich ‘Ten voeten uit’ zelf kan presenteren en daarnaast de uitdaging is aangegaan om er een ‘samen concert’ van te maken!

Het concert op 7 april in de Open Hof Kerk (entree via het Baken aan de Sportlaan) begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur. Toegangsprijs is 12,50 euro. Dit is inclusief een consumptie bij aanvang van het concert. Er is een pauze waarin drankjes kunnen worden gekocht tegen contante betaling. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Slijterij Wittebol (Ophelialaan 116), Slijterij van Lammeren (Winkelcentrum Kudelstaart), en Henrita Footwear (Dorpsstraat 16). Kaarten zijn ook te bestellen via de websites www.dansschoolrobertbogaart.nl en www.davanti.nl.