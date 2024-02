Bijna 500.000 DE-koffiepunten voor Voedselbank!

De Ronde Venen – De actie van de drie Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Waverveen en Abcoude-Baambrugge om DE-waardepunten in te zamelen voor pakken koffie voor de Voedselbank De Ronde Venen heeft 494.792 punten opgeleverd. Dat is minder dan vorige jaren, misschien zijn alle keukenlaadjes en verzamel potten nu opgeruimd. Vorig jaar (december 2023) hadden we een opbrengst van 906.267 punten (1517 pakken koffie).

De Lionsclubs doen deze jaarlijkse landelijk actie ‘Koffie voor de Voedselbanken’ in samenwerking met Douwe Egberts. De ingezamelde koffiepunten worden bij Douwe Egberts verzilverd voor pakken koffie. De koffiebrander geeft een extra bijdrage door het aantal te verhogen.

De actie is ook dit jaar gecombineerd met het inzamelen van oud en vreemd geld. Dit geld wordt omgewisseld door de Lionsclub in euro’s. Voor elke ingezamelde 15 euro kan in de Derde Wereld een blinde aan staar worden geopereerd. Ook aan dit goede doel is in onze gemeente gedoneerd met een opbrengst van tien kilo aan oude guldens, buitenlandse munten en biljetten. Opmerkelijk was dat er door één donateur kleine pakjes munten uit 28 verschillende landen ingeleverd waren.

Door deze verzamelde waardepunten zullen er binnenkort enkele honderden pakken koffie afgeleverd worden bij de Voedselbank De Ronde Venen. De Lionsclubs willen al deze donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle giften en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie!