Bijenpark op VBA Zuid terrein aangeplant

Aalsmeer – Enthousiaste medewerkers van de bedrijven op het VBA Zuid terrein hebben 5.600 drachtplanten en bloemheesters geplant, waarmee Bijenpark VBA Zuid een feit is. In navolging van 35.000 m2 bloemen en 80 volgroeide appelbomen is het bloeiseizoen nu nog weelderiger en langer, wat zorgt voor voedsel voor wilde bijen en een prachtig aangezicht. Biodiversiteit waar medewerkers doorheen kunnen wandelen!

Vergroten biodiversiteit

De werkzaamheden rondom de bushaltes, loopbrug en de afslag naar Royal FloraHolland in Aalsmeer zijn inmiddels vrijwel voltooid. Het is nu de hoogste tijd om de omliggende gronden weer in te zaaien als Honey Highway. De bedrijven op en rondom dit terrein zijn vanzelfsprekend nauw betrokken, zodat gezamenlijk de biodiversiteit op VBA Zuid wordt vergroot. Op dit moment is er geen ander bedrijventerrein in Nederland dat zoveel biodiversiteit heeft. Tientallen verschillende Nederlandse drachtplanten en bloemheesters zijn geplant, wat zorgt voor een langdurige bloeiperiode. Het stuifmeel en de nectar van deze planten vormen voedsel voor bijen, vlinders, alle insecten, vogeltjes, fazanten, hazen, en daarbij ontstaat er een gezonde bodem door de biodiversiteit.

Samenwerken met Honey Highway

Honey Highway heeft het ontwerp voor het bijenpark en het beplantingsplan gemaakt, dit zorgt ervoor dat er 5.600 juiste planten en heesters op tijd in het veld staan. Samen met de werkmannen van Eijkelboom wordt er vijf dagen hard gewerkt en komt een geweldig Bijenpark tot stand. De medewerkers van Dutch Flower Group, FM Group en andere bedrijven op het terrein zijn enorm betrokken, trekken kaplaarzen aan en ervaren ook hoe leuk en zinvol het is; natuureducatie, teambuilding en gewoon heerlijk buitenzijn met elkaar.

Vooruitkijken naar de zomer

Deborah Post, Honey Highway: “Het doel is om het in de zomer het te zien wemelen van bijen, vlinders, vogeltjes, fazanten die hun voedsel kunnen vinden om te overleven in de verder kale omgeving van graslanden en grote logistieke hallen in en rondom Aalsmeer. Bedankt ondernemers!”