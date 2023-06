Bij ‘Ampersand’ winkel is plek voor iedereen

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – “En nu tellen we tot honderd”, grapte burgemeester Oude Kotte, voordat hij het lintje doorknipte om de nieuwe winkel ‘Ampersand’ te openen. Gelukkig hoefden de vele gasten donderdagmiddag niet tot 100 te wachten want iedereen wilde heel graag een kijkje nemen in de tot cadeauwinkel én koffiehuis omgetoverde ruimte aan de Ophelialaan 104.

Cadeauwinkel en koffiehuis

De eerste belangstellenden namen goedkeurend de winkel op. Vooraan springen gelijk de heerlijke zelfgebakken taarten in het oog en ‘dieper’ de winkel in trekken de smaakvolle cadeauartikelen meteen veel bekijks. En natuurlijk kun je lekker plaatsnemen op een van de zitjes want Ampersand is ook een koffiehuis. Leuke artikelen kopen en een koffietje doen kan dus gezellig gecombineerd worden op deze nieuwe stek in de winkelstraat.

Ons Tweede Thuis

Bijzonder is dat Ampersand van ‘Ons Tweede Thuis’ is, organisatie voor gehandicaptenzorg Aalsmeer. Vanuit deze organisatie werken er cliënten in de winkel/koffiehuis en doen op die manier volwaardig mee aan de samenleving. De winkel komt voort uit een jarenlange samenwerking die er is met de ondernemersvereniging Ophelialaan, ontstaan vanuit DownTown Ophelia. “Een prachtig voorbeeld van samenwerken, inclusie; een hele straat die een maatschappij stimuleert waarin er plek is voor iedereen, waar iedereen mee kan doen”, aldus betrokkenen bij Ampersand.

Het doel van het inzetten van mensen met een beperking is te laten zien dat het geen beperking hoeft te zijn om een bijdrage aan de maatschappij te doen, eentje waarbij zij hun talenten ontwikkelen en gewoon lol hebben in wat zij doen. Partners in het concept zijn gemeente Aalsmeer, ondernemers in de Ophelialaan en vele vrijwilligers.

De taarten die worden verkocht komen uit de eigen bakkerij. Gasten kunnen een stuk geserveerd krijgen met koffie of in zijn geheel kopen voor thuis. Lunchen bij Ampersand is ook mogelijk.

Foto: Burgemeester Oude Kotte midden in de drukte tijdens de opening van Ampersand.