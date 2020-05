Uithoorn – Vrijdagavond omstreeks half elf is aan het Kloosterhof in Uithoorn een persoon bewusteloos aangetroffen op straat. Dit melden omstanders. Meerdere ambulances en een traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis vervoerd. Wat er precies gebeurd is, is vooralsnog onbekend.

Foto: VTF / Vivian Tusveld