Bewonersavond werkzaamheden Demmerik druk bezocht

Vinkeveen – De bewonersavond over de werkzaamheden die deze zomer worden verricht aan Demmerik in Vinkeveen is dinsdagavond 19 maart druk bezocht. In de zomer wordt er ter hoogte van Arkenpark Mur een nieuwe brug in Demmerik aangelegd en vindt er groot onderhoud aan de weg plaats. De werkzaamheden starten begin juni en duren ongeveer 12 weken.

Ruim 60 bewoners en ondernemers waren naar De Boei in Vinkeveen gekomen om te worden bijgepraat over de werkzaamheden. Belangrijk onderdeel daarvan is de aanleg van de nieuwe brug ter hoogte van Arkenpark Mur. Vorig jaar bleek de bestaande brug te zijn verzakt en dat vervanging noodzakelijk is. De nieuwe brug houdt dezelfde doorvaarthoogte als de oude, maar wordt wel iets breder.

Visueel smaller

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe brug wordt ook groot onderhoud gepleegd aan de weg Demmerik. In het voorontwerp dat nu is gemaakt, worden de verzakkingen aangepakt, wordt er nieuw asfalt aangelegd en snelheidsbeperkende maatregelen aangelegd. De bestaande drempels en verhogingen op kruisingen (punaises) keren weer terug. Er komen geen nieuwe drempels. Aan beide zijden van de weg komen rode fietssuggestiestroken, voor autoverkeer is midden op de weg een rijstrook beschikbaar. In geval van tegenliggers kan autoverkeer van de fietssuggestiestrook gebruikmaken. De weg visueel ‘smaller’ maken en werken met kleurvlakken werkt snelheid verlagend, blijkt uit onderzoek en uit ervaring die elders in de gemeente is opgedaan.

Snelheid verkeer

Bewoners lieten tijdens de bijeenkomst duidelijk blijken zich zorgen te maken over de snelheid van het verkeer en vroegen zich af of de visuele maatregelen voldoende zijn om die snelheid te verlagen. Zij drongen aan nog eens de mogelijkheden te onderzoeken om bijvoorbeeld wegversmallingen aan te leggen in de vorm van bloembakken om de snelheid uit het verkeer te halen. De gemeente heeft toegezegd hier nog eens kritisch naar te kijken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Uiterlijk eind april moet hier duidelijkheid over zijn.