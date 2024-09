Bewoners Midrethstraat verbaasd over reactie politie

Mijdrecht – Al tijden storen de bewoners zich in Mijdrecht aan de gevaarlijke verkeerssituatie die er ontstaat bij de T-splitsing van de Midretstraat en Gosewijn van Aemstelstraat door foutgeparkeerde auto’s op de hoek. Het is op zich al een onoverzichtelijke kruising omdat er vlak voor de kruising ook nog verkeer kan komen uit Graaf van Solmsstraat. Zij vinden dan ook dat er gehandhaafd moet worden.

Dat is onze taak niet

Toen er dan ook een politieauto met twee agenten ter plekke was en er op dat moment ook weer een auto fout geparkeerd stond spraken de bewoners de agenten aan. De vraag was of de agenten daar niet iets aan konden doen. Zij vertelden hoe levensgevaarlijk dit is en er al diverse keren fietsers bijna aangereden zijn en auto’s een noodstop moeten maken. Tot grote verbazing van de bewoners kregen zij het antwoord van de agenten: “Dat is onze taak niet. Dat is voor de handhaving, de BOA’s”.

Bureaucratisch opstelling

De bewoners waren min of meer wel een beetje gechoqueerd door dit antwoord, want ze hadden toch wel een andere reactie verwacht. Was het niet zo dat juist de politie er is om te handhaven en niet om af te schuiven. En hadden zij dan minimaal geen contact op kunnen nemen met hun BOA-collega;s. Gaat de politie zich nu ook al bureaucratisch opstellen en burgers doorverwijzen naar een ander loket, waar we tegenwoordig veel vaker in onze maatschappij tegen aanlopen.

Kerntaken Politie

De bewoners melde dit aan onze redactie en wij zijn er even ingedoken. Naar onze bescheiden mening zijn de bewoners terecht wel een beetje verbaasd over deze reactie en hadden zij anders mogen verwachten. Immers op de website bij de Politie staat bij het kopje ‘Kerntaken politie’ duidelijk iets anders omschreven. Daar staat dat in de Politiewet de politie in overeenstemming met de geldende rechtsregels moet zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De politie zorgt dus dat burgers de wetgeving naleven door op te treden tegen overtredingen en misdrijven.

Daadkracht

Verder kunnen wij nog lezen dat de politie veiligheidsproblemen beheersbaar maakt of brengt ze terug binnen aanvaardbare grenzen. Aan onwettig gedrag, ongeacht of het kleine overtredingen of zware misdrijven zijn, stelt de politie paal en perk. De politie treedt dan met raad en daad op als betrouwbare en vakkundige partner in initiatieven van burgers, overheid, instellingen en bedrijven. Zij treedt op als eenheid en toont daadkracht waar en wanneer dat noodzakelijk is.

Wegenverkeerswet

Volgens de Wegenverkeerswet mag bij kruispunten, een kruising of splitsing van wegen tot op een afstand van 5 meter niet geparkeerd worden, in de bocht van een doorgaande weg mag dit in beginsel wel. Op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 is het echter een ieder verboden zich zo te gedragen dat een gevaar of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Er is hier dus wel degelijk sprake van een verkeersovertreding en omdat het geen incident is lijkt ons de vraag van de bewoners terecht.

Een incident

Het is zeker niet onze bedoeling om de politie hier in een kwaad daglicht te zetten, want zij doen natuurlijk goed werk. Misschien kwam het de agenten op dat moment even niet goed uit en waren zij druk met andere dingen bezig, want de werkdruk bij de politie ligt immers hoog. Natuurlijk was dit geen goed signaal aan de oplettende burgers en wij denken dat dit een incident was. Misschien is het wel zinvol dat men voor de veiligheid van onze inwoners wat vaker een kijkje komt nemen op deze verkeersonveilige plek in onze gemeente. En als dit is doorgeschoven naar de BOA’s dan lijkt ons dat dit intern gecommuniceerd moet worden.

Foto: aangeleverd