Bewegen door hardlopen voor senioren bij AVA

Aalsmeer – Het thema bewegen – in wat voor vorm dan ook – staat vooral de laatste jaren meer en meer in de belangstelling. Stevig wandelen tot hardlopen dragen bij aan een goed gevoel op zowel fysiek als mentaal gebied. Voor jonge en oudere senioren is er bij de Aalsmeerse atletiekvereniging AVA een enthousiaste groep lopers, die iedere woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur op de atletiekbaan present is om hun loopconditie op peil te houden. Het voordeel van op de atletiekbaan te lopen is, dat de ondergrond flexibeler is in vergelijking met op asfalt lopen. Zeker voor de beginnende loper is dit een prettige ervaring en dit stimuleert meestal om met het hardlopen door te gaan. Voordeel van het trainen met een groep op de atletiekbaan is ook dat iedereen zijn/haar eigen tempo’s kan lopen en dat de groep uiteindelijk steeds weer bij elkaar kan komen voor een volgende opdracht.

Hardlopen kan beginnen met stevig wandelen en langzaam aan opbouwend naar dribbelen en een eerste tempo van hardlopen. Uiteraard wordt er aandacht gegeven aan een goede warming up en voor de starters zullen de trainers tips geven op het gebied van de techniek van hardlopen. Ook worden de ervaren lopers nog regelmatig geattendeerd op de uitvoering van diverse elementen, die bij het hardlopen van toepassing zijn. Naast het lopen wordt er iedere maand door de liefhebbers een keer koffie gedronken met elkaar in de luxe kantine van AVA.

Er is momenteel weer plaats binnen deze sportieve en gezellige loopgroep, die de luxe heeft in het bezit te zijn van vier trainers, die elkaar afwisselen per weektraining. Men kan gewoon een paar keer meetrainen om te ervaren of het geschikt is en als het bevalt kan met lid worden van A.V.A. Advies is wel geschikte sportschoenen te dragen en gemakkelijk zittende kleding. Dus, altijd al gedacht: “Ik zou toch eens met hardlopen moeten beginnen’’ of ‘’Als hardloper lijkt het me een leuke variatie om op de atletiekbaan te lopen’’: woensdagochtend om 9.00 uur bent U welkom op de baan in de Sportlaan.