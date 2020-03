Bewakingscamera’s op busstation Uithoorn

Uithoorn – Afgelopen week heeft de eigenaar van Cafetaria Eethuis Family, gevestigd bij het busstation Uithoorn, op eigen initiatief camera’s laten plaatsen, die gericht zijn op het busstation in Uithoorn. Dit deed hij na alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Tijdens de jaarwisseling werden er tientallen ruiten vernield van bushokjes. Niet veel later vond er een vechtpartij plaats tussen jongeren en een buschauffeur, waarbij de chauffeur meerdermalen, liggend op de grond werd getrapt. En het blijft rommelig bij het busstation. Voor de eigenaar van het Cafetaria Eethuis Family, is de maat vol en hebben ze zelf maar bewakingscamera’s geplaatst. ”Wij willen Uithoorn weer een stukje veiliger maken en mensen met een fijn gevoel op het busstation laten komen.” zegt het cafetaria, en wees gewaarschuwd, bij nieuwe ongeregeldheden hebben we geen moeite deze beelden op internet te plaatsen”, zo lieten zij op facebook weten.

Buiten veel reacties van geweldig goed gedaan enz op facebook waren er ook opmerkingen die heel serieus moeten worden genomen. Het is namelijk wettelijk niet toegestaan, om permanent cameratoezicht te plaatsen in openbare ruimte. Daar moet je wel degelijk een vergunning voor hebben. Zeker is het strafbaar als je de beelden opslaat en ze verspreid.