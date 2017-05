Bevrijdingsvuur in Kudelstaart

Kudelstaart – Elk jaar weer wordt in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen bij Hotel de Wereld het Nationale Bevrijdingsvuur ontstoken om ons eraan te blijven herinneren dat vrijheid kwetsbaar en kostbaar is. Meer dan 1.500 lopers uit zo’n zeventig gemeenten verspreiden, als start van Bevrijdingsdag, het Bevrijdingsvuur en de boodschap van vrijheid.

Voor de derde keer op rij deed ook een loopgroep uit de gemeente Aalsmeer mee. Dit jaar bestond het team uit 13 lopers, waaronder de pas 8-jarige Hannah, en twee fietsers. De jeugdige inwoonster was de jongste deelnemer van Nederland. Veel aandacht kreeg dit doorzettertje van ale aanwezigen. En terecht.

De groep lopers uit Aalsmeer brachten dit keer het Bevrijdingsvuur naar Kudelstaart. Achter drumband Bovenkerk aan kwamen de dames en heren met hun fakkels het Ad Verschuerenplein oplopen. Daar werden zij welkom geheten door wethouder Ad Verburg, die in zijn speech sprak over vrijheid.

Daarna werd gezamenlijk door de lopers het Bevrijdingsvuur aangestoken. Een fikse vlam! De ceremonie werd beëindigd met het zingen van het Wilhelmus. Tot slot volgde een optreden van de drumband Bovenkerk.