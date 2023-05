Bevrijdingsvuur in Aalsmeer

Aalsmeer – De viering van bevrijdingsdag 5 mei startte om precies twaalf uur in Wageningen waar door burgemeester Geert van Rumund het bevrijdingsvuur ontstoken werd en twintig atleten uit Aalsmeer waren hier bij. Na dit officiële moment mochten de hardlopers en fietsers de fakkels ontsteken en naar hun gemeenten brengen.

De estafetteloop naar Aalsmeer was ruim 80 kilometer, maar de tocht is prima en gezellig verlopen. Alle atleten, waaronder burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Willem Kikkert, hebben de afstand zonder blessures volbracht en gezamenlijk is in Aalsmeer, bij het raadhuis, het vrijheidsvuur ontstoken. Jongste deelnemer van team Aalsmeer was Kimberley (15), zij liep voor de derde keer mee. In totaal deden 87 estafettegroepen uit heel Nederland mee, zo’n 1.700 lopers en fietsers.

De estafettegroep van Aalsmeer werd met applaus en muziek welkom geheten door het bestuur van de stichting 4 en 5 mei, familieleden en een aantal belangstellenden. En de lopers en fietsers zijn getrakteerd op bloemen, die namens de gemeente werden uitgereikt door Dirk van Willegen.

Het bevrijdingsvuur staat symbool voor de bevrijding van heel Nederland. Het ontsteken ervan gebeurt in Wageningen bij het historische hotel De Wereld waar in 1945 de capitulatie werd getekend. De bevrijdingsvuur-estafette bestaat al sinds 1948 en is sindsdien een jaarlijkse traditie.