Beton gestort voor fundering brug in Demmerik 

Vinkeveen – Voor de aanleg van de nieuwe brug in Demmerik is donderdag 11 juli een belangrijke stap gezet. ‘s Ochtends is begonnen met het storten van beton voor de fundering. In totaal wordt zo’n 65 kubieke meter beton gebruikt om ervoor te zorgen dat de brug een stabiele en degelijke basis krijgt. Begin september is de bouw afgerond en wordt begonnen met het opknappen van de weg. Half september zijn de werkzaamheden aan Demmerik afgerond.

Voordat het beton kon worden gestort, zijn in totaal 20 heipalen van 12 meter de grond ingeslagen om de betonnen opbouw een stevige fundering te geven. Na het heien is de bekisting gemaakt en van bewapening voorzien zodat het beton kon worden gestort. De betonpomp waarmee het beton werd gestort was van het Vinkeveense Kroese Beton. AW Onderhoud, het Mijdrechtse bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, begint komende week met het plaatsen van het brugdek. Delen van de brug zijn al deels in elkaar gezet en worden ter plekke op hun plaats gehesen. Het overgrote deel van de brug wordt op Demmerik zelf in elkaar gezet.

Werkzaamheden verlopen voorspoedig

Wethouder Anja Vijselaar, die donderdag aanwezig was bij het storten van het beton, was onder de indruk van het werk. ,,Het is mooi om te zien hoe de brug steeds verder vorm krijgt. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en volgens schema. Na de bouw van de brug wordt er groot onderhoud aan de weg verricht. Demmerik wordt dan een 30 km-zone. Over ruim 2 maanden is het werk afgerond en ligt er een mooie, nieuw ingerichte weg die er weer jaren tegen kan.’’

Nieuwe brug noodzakelijk

Vorig jaar bleek de bestaande brug te zijn verzakt en dat de aanleg van een nieuwe noodzakelijk was. De nieuwe brug houdt dezelfde doorvaarthoogte als de oude. Tijdens de werkzaamheden aan de brug is er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk op Demmerik. Fietsers en voetgangers kunnen wel van de weg gebruik blijven maken. Voor hen is er een tijdelijk ponton aangelegd naast de in aanbouw zijnde brug.(foto gemeente De Ronde Venen

Het beton voor de fundering wordt gestort. Van links af (met baard) projectleider Nils Rasmussens van AW Onderhoud, Anja Vijselaar en gemeentelijke projectleider Peter Hogeveen.