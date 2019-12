Bestuurder spoorloos na aanrijding

Uithoorn – – Zondagavond 8 december rond 23:15 vond een aanrijding tussen een auto en een bus van Connextion. Het ongeval gebeurde op de N196 ter hoogte van de Legmeerdijk. Komende vanuit Uithoorn reed een stationcar met flinke snelheid op de bus. Bij aankomst van de politie was de bestuurder van de stationcar verdwenen. De politie heeft nog enige tijd met zaklantaarns in de omgeving gezocht, naar de bestuurder, maar hij was verdwenen.

Via het kenteken zal de politie de eigenaar van de auto opsporen en zo trachten te achterhalen wie de bestuurder was ten tijden van het ongeval ( foto Jan Uithol)