Bestuur Pramenrace zoekt communicatie topper

Aalsmeer – Wil jij ook graag helpen bij het organiseren van het mooiste evenement op de Westereinderplassen in Aalsmeer? De organisatie van de Pramenrace is op zoek naar een algemeen bestuurslid. Het bestuur wil graag dat alle vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes rondom de Pramenrace. Daarom is het team op zoek naar een communicatie topper!

Jij draait je hand niet om voor het bedenken van een pakkende tekst voor bijvoorbeeld een uitnodiging, nieuwsbrief of krantenartikel. Jij durft initiatief te nemen en komt zelf met creatieve ideeën om de Pramenrace via verschillende social media onder de aandacht te brengen. Naast communicatie zijn er genoeg andere leuke taken die onder het SPIE bestuur verdeeld worden en kun jij binnen het vrijwilligerswerk alle kanten op.

Meerdere evenementen

Het SPIE bestuur organiseert meerdere evenementen door het jaar heen en vergadert in ieder geval elke maand. Vlak voor de evenementen komt het bestuur vaker bij elkaar. Ben jij 21 jaar of ouder en enthousiast geworden, waarbij jij je inzet in de voorbereiding en in de uitvoering tijdens de evenementen zelf? Stuur dan jouw motivatie met daarin waarom jij goed binnen het bestuur zou passen, deze functie op jouw lijf is geschreven en hoe jij Stichting Pramenrace In Ere wil houden. Het bestuur ontvangt jouw mail uiterlijk 26 januari via info@pramenrace.nl