‘Supervrienden award’ voor bestuur Feestweek

Aalsmeer – Ieder jaar organiseert Stichting Dag van je Leven tijdens Feestweek Aalsmeer een groot feest voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo ook dit jaar, want donderdag 7 september gingen de deuren van de feesttent op het Praamplein tussen 11.00 en 15.00 uur speciaal open voor deze doelgroep. Ruim driehonderd gasten konden die dag genieten van optredens van zangers René Eshuijs en Dennis Wijnhout.

Maar het podium werd vooral ingenomen door henzelf, want ook zij hadden allerlei optredens ingestudeerd. En traditiegetrouw werden de nodige polonaises gelopen door de tent en op het podium. Ondanks de warmte zat de sfeer er erg goed in. Alle gasten werden verwend met een lekkere lunch, drinken, koeken en ijsjes. Moe maar voldaan gingen alle gasten weer naar hun voorzieningen van Ons Tweede Thuis. Ook de busreis werd een feestje, want de bussen van Stichting Veteraan Autobussen waren er weer om iedereen veilig naar en van de feestlocatie te rijden.

Tijdens het feest is er ook altijd een formeel momentje, want dan reikt voorzitter Rob Langelaan de ‘supervrienden award’ uit aan één of meer personen die iets speciaals hebben gedaan of doen voor Stichting Dag van je Leven. Dit jaar viel de eer aan het bestuur van Feestweek Aalsmeer en voorzitter René Martijn nam de award en de bloemen in ontvangst. De vrijwilligers van Stichting Dag van je Leven zijn dankbaar dat de feesttent ieder jaar weer beschikbaar wordt gesteld voor het feest voor deze speciale doelgroep en dat al meer dan 25 jaar lang. De mensen van de Feestweek denken en helpen altijd goed mee en ook het geluid wordt gratis ter beschikking gesteld.

Foto: Feestweek voorzitter René Martijn krijgt uit handen van Rob Langelaan van Dag van je Leven de ‘supervrienden award’ uitgereikt.