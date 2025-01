Bestemmingsplan De Maricken II onherroepelijk

De Ronde Venen – Een grote mijlpaal voor het bouwproject De Maricken II in Wilnis is bereikt: het bestemmingsplan is onherroepelijk. De laatste bezwaren tegen de plannen zijn ingetrokken waardoor de ontwikkelaars BPD en Blauwhoed nu op volle kracht door kunnen met de bouwvoorbereidingen.

Samen met de ontwikkelaars is de gemeente al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van de woonwijk De Maricken II. In oktober 2022 is hiervoor het Ruimtelijk Kader vastgesteld. Hierin staan alle randvoorwaarden en uitgangspunten voor het bouwen van woningen op deze locatie. Vervolgens is het bestemmingsplan van De Maricken II in het najaar van 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Door een bezwaar was het bestemmingsplan alleen nog niet onherroepelijk.

Wethouder Cees van Uden: “Project De Maricken II gaat met 650 woningen een grote bijdrage leveren aan het woningtekort in De Ronde Venen. Het wordt een aantrekkelijke, groene wijk met woningen voor jonge mensen, gezinnen en senioren en die zijn hard nodig. Wij zijn blij dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is zodat we snel door kunnen met de bouw.”

Planning

Op dit moment is de aannemer gestart met de entree van de wijk. Dit is de nieuwe rotonde op de Mijdrechtse Dwarsweg. Vanaf begin 2025 wordt het gebied bouwklaar gemaakt. Het gebied wordt opgehoogd met zand en er wordt voorbelasting aangebracht. Het streven is om eind 2025 te beginnen met de verkoop van de eerste fase. De bouw van de woningen zal half 2026 starten. Het project wordt vervolgens in meerdere fases in verkoop gebracht en fasegewijs gebouwd. Als alles volgens planning verloopt, wordt het project in ongeveer 6 jaar gerealiseerd.

In De Maricken II komen ongeveer 650 woningen voor starters, gezinnen en senioren. 30% hiervan is bestemd voor sociale huur, 15% voor middeldure huurwoningen en 5% voor betaalbare koopwoningen. In de nieuwe wijk is er veel aandacht voor water en groen. (foto gemeente De Ronde Venen)

Foto-onderschrift: “De rotonde voor de nieuwe woonwijk Maricken II in aanbouw”