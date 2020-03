Bereikbaarheid Nieuwe Meerbode

De Ronde Venen/Uithoorn – Ook het team van de Meerbode treft haar maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ons hoofdkantoor in Aalsmeer heeft de voordeur, en dus ook de balie, van het kantoor in de Visserstraat voor onbepaalde tijd gesloten. Ook ons bijkantoor in Mijdrecht aan de Midretstraat 9, is alleen via de brievenbus bereikbaar. Advertenties en kabalen kunnen dan via de brievenbus ingeleverd worden of telefonisch: 0653847419. En uiteraard zijn wij per mail bereikbaar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, redactieuithoorn@meerbode.nl en voor advertenties: verkoopmijdrecht@meerbode.nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl