Benauwde overwinning Argon op De Meern

Mijdrecht – Argon heeft de eerste competitiewedstrijd in winst omgezet, maar het ging niet vanzelf. Beide ploegen misten nogal wat basisspelers maar dat was intern goed opgelost. De eerste helft bleef, ondanks veel mogelijkheden doelpuntloos. In het vervolg opende Argon na twee minuten de score en deed dat na een kwartier opnieuw en toen leek Argon op rozen te zitten. Maar toen De Meern een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer scoorde was het voetbal zoek bij Argon, veel onnauwkeurigheden en slordig verdedigen brachten Argon menigmaal in de problemen. Toch bleef de 2-1 stand na negentig minuten op het scorebord staan. Coach Aart Jan van Boksel na afloop: ‘Ik ben blij met de eerste punten, maar het had allemaal wat gemakkelijker geweest als we in de eerste helft afstand hadden genomen. Nu zit je het laatste kwartier met geknepen billen op bank en dat had echt niet nodig geweest.’

Veel pogingen

Het begon met een vrije trap van Dylan Bergkamp die over het doel zeilde en met een lob van Max Oliemans die op aangeven van Lesley de Sa te veel naar links uitkwam, net naast de voor Argon verkeerde kant van de paal. Ook Raoul van Wijk deed een poging maar die werd tot corner verwerkt. Een combinatie tussen Oliemans en Tim Waning werd door Waning naast geschoten. Na twintig minuten zagen we de eerste echte poging van De Meern, Stan de Groot vuurde een laag schot op doel maar Juran Doezeman kon de bal uit de hoek tikken. Daarna weer een aanval van de bezoekers maar het was net niet. Even later ging De Groot weer op avontuur maar zijn voorzet werd door niemand aangeraakt. Doelman Glenn Meeuwsen moest alert reageren tot Max Oliemans op hem afsnelde, hij was net iets eerder bij de bal. Even daarna tikte Meeuwsen een schot van Tim Waning over de lat en schoot Justin Schouten voorlangs na een knappe pass van Oliemans. Bob Prins kreeg nog een kans om De Meern vlak voor rust op voorsprong te zetten maar Argon kwam goed weg.

Spannend

Twee minuten na rust kwam Argon tot scoren, de ingevallen Stan van Scheppingen passte op Max Oliemans, die schoof de bal door naar de vrijstaande Sven Beek die vervolgens met een diagonaal schot de goede doelman Meeuwsen verraste, 1-0. Stan de Groot deed nog een poging namens De Meern maar mikte te hoog. Met nog een half uur op de klok kwam Argon op 2-0, Dylan Bergkamp speelde zich over links vrij, kwam voor doelman Glenn Meeuwsen en verschalkte hem met een ‘wippertje.’ Met nog twintig minuten te gaan mochten Sven Beek en Tim Waning gaan douchen, Niels de Vries en Bas Schaefers maakten hun opwachting. Even daarna kreeg De Meern een vrije trap, links van het doel, de bal werd voorgezet en Lars Bootsman kopte keurig in, 2-1. Daarna zette De Meern alles op alles om toch nog een punt mee te nemen uit Mijdrecht. Het was wel spannend maar toch kreeg Argon nog mogelijkheden. Niels de Vries schoot over het doel, een vrije trap van Stan van Scheppingen werd door de doelman onschadelijk gemaakt, Dylan Bergkamp alleen voor Meeuwsen schoot nu tegen de keeper. Bob Prins was ook in de slotfase wel dreigend namens De Meern maar kwam niet echt tot een scoringskans, Juran Doezeman moest nog eenmaal gestrekt naar de hoek en bij een vrije trap van Maarten Nikkessen stond hij goed opgesteld en pakte de bal. Daarna floot de goed leidende scheidsrechter Rob Wassink voor het verlossende einde.

Foto: Hans van Gelderen.