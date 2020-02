‘Beestenbende’ op Boerenvreugd

Aalsmeer – Het is weer zover. Poppentheater Zelen komt aanstaande zondag 1 maart met een gloed nieuwe voorstelling naar kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan.

Tijdens de voorstelling ‘Beestenbende’ gebeuren er vreemde dingen op de boerderij. Alles is in orde gemaakt voor de bezoekers. De kippen zijn op stok, de schapen in de wei en de ezel in de stal. Maar…, als de kinderen heel goed luisteren is er iets mis! Hebben jullie weleens van een koe gehoord die knort als een varken of een kip die boe zegt?

Er gebeuren rare dingen bij kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. Hopelijk weten de kinderen een oplossing om de beestenbende op te ruimen.

Er is een voorstelling om 11.00 uur en een voorstelling om 15.00 uur. Het bezoeken van de voorstelling is gratis, maar varken Beer staat klaar om donaties in ontvangst te nemen.