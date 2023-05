De Ronde Venen – Onlangs heeft Gerard van Scheppingen afscheid genomen als voortrekker van het Oranje Comité De Hoef. Op de laatst gehouden ledenvergadering is bij dit afscheid stilgestaan. Met het in ontvangst nemen van een mooi symboliserend sculptuur uit handen van voorzitter Gerrit Brouwer, van het overkoepelend Oranje Comité De Ronde Venen, werd nog even vermeld wat Gerard al die tijd voor De Hoef heeft betekend.