Aalsmeer – In de nacht maandag 17 op dinsdag 18 juli werd er gevist vanaf een eiland op de Westeinderplassen door Beau, Evie en Fiene. Midden in de nacht hadden ze beet! Ze moesten snel schakelen. Ieder had zijn taak. De boot werd gestart, er achter aan en met succes. De meerval van 1.60 meter is mooi binnen gehaald, geaaid, gemeten en weer terug in het water gezet. Wat een avontuur. Een prachtige vangst voor topvisser Beau en zijn kornuiten!