Volleybaltoernooi JCI Amstelland in The Beach

Aalsmeer – JCI Amsterdam-Amstelland organiseert voor de tiende keer haar jaarlijkse Netzomer Beachvolleybaltoernooi op woensdagavond 30 september in The Beach Aalsmeer. Wees er snel bij, want de eerste aanmeldingen zijn al binnen en er is dit jaar maar beperkt plek. Vanaf 18.00 uur zal er weer een heerlijk en gevarieerd buffet klaar staan. Hierna vangen om 19.00 uur de eerste wedstrijden aan. De finale wordt rond 22.30 uur gespeeld. De sportieve avond kan na afloop onder het genot van een drankje geëvalueerd worden aan de bar. De kosten zijn 235 euro per team van vijf personen, dit is inclusief buffet en drie drankjes.

Sociaal evenement

Met de opbrengsten van Netzomer zal JCI Amsterdam-Amstelland een gratis diner organiseren voor lokale mensen die wel een sociaal evenement kunnen gebruiken. Dus, wil jij lekker eten, een sportieve avond hebben en na afloop gezellig borrelen terwijl je geld inzamelt voor het goede doel? Ga dan naar de website www.jciaa.nl en geef je op.

Lokaal en (inter)nationaal

JCI Amsterdam-Amstelland is deel van een van de leidende netwerken van Nederland voor jonge mensen tot 40 jaar. JCI is een vereniging die zich richt op de ontwikkeling van mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven. Met ongeveer 2.000 leden verdeeld over bijna 80 Kamers in Nederland, richt JCI zich op sociale relaties die samen tot ontwikkeling komen ten behoeve van jezelf, het bedrijfsleven en de maatschappij. De mogelijkheden zijn eindeloos! Zowel lokaal, nationaal als internationaal! Wil jij jezelf op nieuwe manieren uitdagen en bijdragen aan positieve veranderingen in je omgeving? Nieuwe mensen leren kennen en je zakelijk netwerk uitbreiden? Of zoek je een internationaal netwerk? Kijk dan vooral even op www.jciaa.nl voor meer informatie.