Bazar ondanks regen een groot succes!

Aalsmeer – Zaterdag begon nog droog, maar rond de start van de jaarlijkse bazar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer kwam het met bakken uit de hemel vallen. Dat weerhield trouwe bezoekers er echter niet van om in de rij te staan, sommigen zelfs al een uur van tevoren! In het uur voorafgaand aan de start was het al gezellig druk in het gebouw met de vele vrijwilligers die alvast een rondje bazar konden doen voordat ze hun plek innamen. Ook was er voor hen alvast een rondje rad van avontuur waar één ding nog ontbrak: de taarten! Er was wat miscommunicatie over het begrip taarten/taartpunten, maar gelukkig werd dit op tijd recht gezet en konden om klokslag 10.30 uur de deuren geopend worden.

Tot het eind aan toe was het gezellig druk in het restaurant waar het rad overuren maakte. Ook op de rommelmarkt, de boekenmarkt en de kledinghoek werd goed zakengedaan. En ondanks het slechte weer werden er buiten prachtige boeketten verkocht en andere mooie spullen waarvoor op de rommelmarkt binnen geen plaats was. Naast het kopen van spullen en lootjes, is de bazar ook een plek van ontmoeting. Mensen die elkaar lang niet gezien hebben en herinneringen ophalen aan bijvoorbeeld de kampen van vroeger, hun schoolperiode of de dansles bij Van der Molen.

Om vijf uur kwam er een eind aan een geslaagde bazar en werd er met man en macht gewerkt om wat in ruim drie dagen was opgebouwd, in twee uur weer op orde te brengen voor de kerkdienst van zondag, een prestatie van formaat! Ondertussen werden de prijswinnaars van onder andere de voelzakjes (heeft u het afdekplaatje van een stopcontact herkend?), het sjoelen (maar liefst 109 punten) en het krentenbrood (er zaten exact 642 krenten in, doe er uw voordeel mee voor volgend jaar) bekend gemaakt.

Opbrengst

En dan natuurlijk de grote vraag: heeft dit alles ook wat opgeleverd? Jazeker! De bruto-opbrengst is het geweldige bedrag van 27.286 euro en 75 cent. De helft daarvan gaat naar goede doelen, zoals een waterleidingproject en een zonneboiler voor de kraamafdeling van het ziekenhuis in Shirati, beiden in Tanzania. Ook Sheltersuit, een goed doel dichter bij huis dat beschermende kleding voor thuis en/of daklozen regelt, krijgt een deel van de opbrengst. Kijk voor meer informatie over de goede doelen op: www.dgaalsmeer.nl. Volgend jaar is de bazar op zaterdag 16 november.