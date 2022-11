Bazaar: druk bezocht én mooie opbrengst!

Aalsmeer – Het was weer als vanouds, de Doopsgezinde Bazaar. Deze werd drukbezocht en met een opbrengst van bruto bijna 24.000 euro is er ruimhartig ingezameld voor het goede doel. Dat je kon pinnen was een welkome aanvulling en er werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. De bloemenkraam gaf de bazaar een heerlijk lenterse aanblik, in tegenstelling tot de temperatuur want het was ijzig koud. Als gebruikelijk stond men in de rij om naar binnen te mogen en hoewel de opstelling iets anders was dan gebruikelijk, heerste er een enthousiaste stemming. Niet alleen onder de bazarmedewerkers maar ook zeker bij de bezoekers. De rommelmarkt was groter dan voorheen werd als prettig ervaren, evenals het terugbrengen van de ‘boekenhoek’ in de kerk.

De spelletjes, kapitein Kees met zijn prijs; een overtocht met de Stena-Line, de kringen met prachtige zelfgemaakte artikelen, het was er allemaal weer en de notenkransen, druivengelei en kaarten wisselden vlug van eigenaar. Al die tijd hoorde je het geroezemoes, hier en daar een schaterlach en vooral heel vaak de zin: “Oh, wat fijn dat dit weer kan.”

In het restaurantgedeelte draaide het Rad van Avontuur bijna continu en er werden veel mooie prijzen gewonnen. Er is volop lekkere taart en cake verkocht; de geur van verse groentesoep deed menigeen watertanden en er waren zelfs al oliebollen. Iedereen was ’s avonds dankbaar voor de verse handen die kwamen helpen met opruimen. Wat was het druk geweest. Toen de laatste dozen en zakken weggebracht waren zakte iedereen moe maar zeer voldaan aan tafel. Wachtend op de uitslag. En die viel niet tegen! Een spontaan applaus klonk door de bindingzaal.

De helft van de bazaar-opbrengst gaat naar goede doelen. Een daarvan is het internetproject op het Kisare College Health of Sciences in Tanzania. En een deel gaat naar twee ziekenhuizen in het Mara district in Tanzania voor de aanschaf van nieuwe wasmachines. Voor de projecten is verdubbeling aangevraagd bij de OSA. Uiteraard is er volgend jaar weer een bazaar. Dan op zaterdag 18 november. Zet u het vast in uw agenda? Meer informatie is te vinden op www.dgaalsmeer.nl.