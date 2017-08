Basisschool Vlinderbos Wilnis viert feest!

Wilnis – Jenaplanbasisschool Vlinderbos gaat het nieuwe schooljaar feestelijk van start. Het is een bijzonder jaar, want de school viert haar 25-jarig jubileum. Op woensdag 23 augustus is het jubileumjaar officieel ingeluid. Bij de aankomst op school, vormden de leerkrachten een erehaag langs een rode loper. Hierover mochten de kinderen tussen vrolijk gekleurde ballonnen de school betreden. Bij de gezamenlijke openingsviering was Wethouder Alberta Schuurs-Jensema van Onderwijs aanwezig. De eerste schoolweek stond de school geheel in het teken van haar zilveren jubileum. Er vinden diverse activiteiten plaats voor de leerlingen.

Feest

Van woensdag 23 augustus tot en met vrijdag 25 augustus was het feest bij Vlinderbos. Voor de leerlingen van Vlinderbos zijn twee creatieve, schoolbrede activiteiten georganiseerd. Onder begeleiding van een professionele filmcoach, werd een jubileumfilm opgenomen, waarin alle kinderen van de negen stamgroepen een rol spelen. Daarnaast werkten alle kinderen gezamenlijk aan vier kunstwerken, onder begeleiding van kunstenares Jenneke van Wijngaarden. De kunstwerken krijgen straks een mooie plek op het groene schoolplein, een project dat voor het komende schooljaar op de planning staat. Na een feestelijke vossenjacht, werd de feestweek afgelopen vrijdag afgesloten met het oplaten van 25 wensballonnen op het plein. Komende vrijdag 1 september, mogen ouders het werk van de kinderen komen bekijken en vieren ook zij dat Vlinderbos 25 jaar bestaat.

Meer over dit jubileum lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 30 augustus